Atualização faz ‘explodir’ casos de coronavírus em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quarta-feira (15) o registro de 98 novos resultados positivos de Covid-19, sendo 92 após realização de testes rápidos e seis após realização de exames PCR. Ressalta-se que o sistema que permite a atualização dos resultados de testes rápidos estava com problemas, por isso, esta é a primeira atualização nesta semana.

Desse total de novos casos positivos, 92 estão em isolamento domiciliar e seis estão internados no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”: um idoso de 83 anos, do Zanaga; um homem de 60 anos, do Balneário Riviera; um homem de 50 anos, do Jardim Ipiranga; um homem de 49 anos, do Jardim Nossa Senhora de Fátima; um idoso de 88 anos, do Cidade Jardim; e uma mulher de 63 anos, do Boa Vista.

Americana registrou ainda mais um óbito suspeito de Covid-19: um homem de 65 anos, do bairro Machadinho, que faleceu no dia 12 de julho no Hospital Municipal. O resultado do exame PCR ainda é aguardado.

O boletim atualizado traz também mais 25 novos casos suspeitos que aguardam resultados de exames PCR em isolamento domiciliar.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 1.022 casos positivos, sendo 45 óbitos, 13 internados, 302 em isolamento domiciliar e 662 curados; 237 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo sete óbitos, 32 internados em hospitais e 198 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 1.801 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.