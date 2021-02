Atropelou, chamaram a polícia e rodou porque devia outra coisa

Montagem + GoogleStreetview

Um homem que atropelou um pedestre acabou se dando mal após a polícia ter sido chamada. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira em Americana. O homem, de 41 anos, era procurado pela Justiça e foi preso após se envolver em um atropelamento. O caso aconteceu por volta das 19h30, na Avenida São Jerônimo.

Os Soldados Juliana e Yokoyama, foram acionados para comparecer aos local dos fatos, pois havia um atropelamento entre carro e pedestre. O condutor do veículo relatou que estava transitando na via quando acabou atropelando a vítima. Os policiais ao consultarem a documentação do motorista descobriram que o mesmo estava sendo procurado pela Justiça.

Os dois foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal. O homem machucou o joelho, recebeu medicação e depois foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu preso.

O mesmo cumprirá a pena de um mês e 14 dias em regime semiaberto. O estado da vítima não foi divulgado.

Após policialpadrao.com.br