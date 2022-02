Atropelaram e atiraram pra matar churrasqueiro na moto

Um churrasqueiro foi morto tiros na noite desta segunda-feira (21), por volta das 23h30, na Avenida Antônio Pinto Duarte, em Americana depois de ter sido atropelado por um carro. Fabio Teodolino Artur, 27, foi atingido por um GM Corsa e caiu na pista.

Os agentes da Gama Roque e Nelson foram atender a ocorrência. No local, já estavam socorristas do 192 Americana constatando o óbito. A perícia foi acionada e o Delegado de plantão Robson acompanhou pessoalmente os trabalhos no local, foi constatado cerca de 15 perfurações no corpo da vítima de calibre 9 mm.

O Corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ).

