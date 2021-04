Atropelamento e morte na Anhanguera em Americana

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão na noite desta quarta-feira em Americana. O atropelamento aconteceu por volta das 23h, no quilometro 120 da Rodovia Anhanguera (SP-330). De acordo com a Boletim de Ocorrência, o motorista do veículo relatou que estava trafegando pela terceira faixa da via quando um homem se jogou na frente do caminhão, o mesmo ainda tentou desviar, jogando o veículo na faixa do meio, mas o eixo traseiro acabou atingindo a vítima, que tinha cerca de 45 anos.

O policiais rodoviários Cabo Garcia e Soldado Finotello foram até o local e atenderam a ocorrência juntamente com a ambulância da concessionária Autoban. Os técnicos de enfermagem tentaram fazer reanimação do atropelado, mas devido aos graves ferimentos o mesmo entrou em óbito ainda no local.

O corpo foi removido pela funerária Bom Pastor ao Hospital Municipal para constatação da morte. A Perícia Técnica também compareceu ao local para realizar os procedimentos necessários.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) pela Polícia Militar Rodoviária (PMR).

