Atropelamento a 30km/h é como cair do segundo andar de um prédio

Não é novidade que a velocidade é um dos principais fatores de risco relacionados a acidentes e óbitos no trânsito. Mas você sabia que um atropelamento no trânsito, quando o veículo está em movimento a uma velocidade de apenas 30km/h, provoca um dano equivalente a uma queda do segundo andar de um edifício? E que numa velocidade de 60km/h, por exemplo, o acidente corresponde a uma queda do 6º andar? O pior é que o pedestre tem cerca de 98% de chance de vir a óbito.

O estudo foi revelado por Adriana Jakovcevic, especialista argentina em Segurança Viária na WRI Brasil, que participou ontem do webinar do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran.SP) em parceria com a Iniciativa Bloomberg para Segurança Global no Trânsito. O encontro virtual sobre a 1ª Década de Ação para a Segurança no Trânsito da ONU foi um dos destaques do quarto dia da Semana Nacional de Trânsito de 2021, que tem como lema “No trânsito, sua responsabilidade, salva vidas”.

“A velocidade com que o condutor dirige um veículo está diretamente relacionada ao risco dos incidentes e a gravidade do sinistro. Uma redução de até 5% na velocidade média do veículo pode resultar em 30% menos sinistros fatais. É extremamente necessário que tenhamos em todo o mundo cada vez mais ações de conscientização no trânsito para melhorarmos acidentes e óbitos no trânsito”, explica.

O seminário online contou também com a participação de Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran.SP, George Yannis, especialista Internacional em Segurança Viária e Transportes e Diego Vargas, coordenador de Vigilância de Dados pela Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global (Colômbia).

“O Governo de São Paulo tem uma preocupação e políticas públicas consistentes para enfrentar essa questão de acidentes e óbitos de trânsito. Diferentemente da pandemia da Covid, no trânsito temos uma pandemia todo o ano. No trânsito, a vacina é a cidadania. É fundamental que as pessoas respeitem a legislação e atentas sempre para diminuirmos esses índices”, afirmou Neto.