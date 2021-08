Atriz mirim de Americana renova contrato com a Record

A atriz mirim de Americana, Clara Martins, teve seu contrato renovado com a Rede Record e garante sua participação nas próximas novelas da emissora.

Clara, de 11 anos, atualmente está no ar na novela Genesis e surpreendeu com sua atuação. Na trama, Clara vive a personagem Izabel na infância. O sucesso da garota fez com que a emissora garantisse sua permanência por mais um ano para próximas atuações.

Clara Martins, que atualmente mora no Rio de Janeiro, iniciou sua carreira de atriz em 2019. Antes da Record TV, interpretou Lola no programa infantil A Hora do Recreio, da TV Cultura, e Marina na série Floresta Wicket, do SBT.

Clara ainda fez participações especiais na novela As Aventuras de Poliana, da emissora SBT e integrou o elenco de dois filmes: Assassinato na Rua do Porto e Rapa Terra – e as bodas de prata, que ainda serão lançados.