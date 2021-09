Ator Luís Gustavo morre de câncer aos 87

O ator Luís Gustavo morreu vítima de câncer aos 87 anos de idade. Cassio Gabus Mendes, sobrinho do ator, deu a informação por meio do Instagram neste domingo (19/9).

“Informo que meu querido Tatá faleu hoje, vítima de câncer. Descanse na luz e na paz! Obrigado por tudo, meu amado tio”, escreveu Cassio. Luís Gustavo deixa a mulher, Cris Botelho, dois filhos Luis Gustavo Vidal Blanco — do relacionamento com Heloísa Vidal — e Jéssica Vignolli Blanco — do casamento com a falecida atriz Desireé Vignolli — e uma neta, Marina Hoagland Blanco Buzzone.

Torcedor fervoroso do São Paulo Futebol Clube, ele foi homenageado com um minuto de silêncio antes do jogo do time SPFC e Atlético Goianiense, iniciado às 16h deste domingo. Luís Gustavo era conhecido pelo apelido de Tatá entre amigos e familiares e morava em uma chácara na cidade de Itatiba, no interior paulista.

O ator ficou conhecido com personagens como Beto Rockfeller, protagonista da novela homônima da TV Tupi (1968), o detetive Mário Fofoca, de Elas por Elas (Globo, 1982), o estilista Victor Valentim, da primeira versão de Ti-Ti-Ti (Globo, 1985) e Vavá do humorístico Sai de Baixo, encenado entre 1996 e 2002.

No Sai de Baixo, Luís Gustavo deu vida ao patriarca de uma louca família composta por Cassandra (Aracy Balabanian), Magda (Marisa Orth), Caco (Miguel Falabella) e os empregados Ribamar (Tom Cavalcante) e Edileusa (Claudia Jimenez).

Ele voltou a interpretar o personagem em Sai de Baixo – O Filme, lançado em 2019. No cinema, também participou de comédias commo Os Penetras (2012), O Casamento de Romeu e Juieta (2005), além de ter protagonistado As Aventuras de Mário Fofoca (1982), um de seus personagens mais famosos.

Na televisão, seus mais recentes trabalhos foram o seriado Brasil a Bordo e a temporada de Malhação: Vidas Brasileiras, ambos exibidos em 2018.

Luis Gustavo como o atrapalhado detetive Mário Fofoca no remake de Ti-ti-ti (Globo, 2010) (Foto: João Miguel Junior/Globo)

Luís Gustavo como Vitor Valentin na versão original da novela Ti-ti-ti (Foto: Cedoc/TV Globo)

Luís Gustavo como Vanderley Matias, o Vavá, de Sai de Baixo, personagem que interpretou entre 1996 e 2002 (Foto: Jean Pierre Pingoud)

Luís Gustavo (Foto: Globo)

Luís Gustavo (Foto: Globo)