Ator evangélico abre Onlyfans e família cai de pau

O ator Thomas Costa está feliz da vida com sua conta no OnlyFans onde promete agradar aos seguidores que querem ter um contato mais direto e íntimo. Mas sua mãe, Luciana Costa, não está nem um pouco contente com a exposição.

“Sempre fui sua fã, sua amiga, sua parceira. porque vivi todos os seus anos, respirando para te fazer feliz. Mas hoje não te reconheço mais. Vergonha e decepção”, escreveu Luciana na legenda de uma publicação sobre o filho nas redes sociais. O ator já se declarou evangélico diversas vezes e compartilha com os seguidores passagens bíblicas e idas a cultos no Brasil e nos Estados Unidos.

Com 21 anos e um corpo considerado padrão, o jovem cobra cerca de US$ 39, ou R$ 212, na promoção de lançamento da conta que já tem 12 conteúdos publicados. O preço cheio será de 50 dólares, cerca de R$ 272 na conversão atual.

“Nesse lançamento, a cada 150 assinantes eu faço uma postagem”, anunciou. “Tá chegando 150… Calma galera, não vou soltar todas as fotos de uma vez. Conforme vai subindo, vou melhorando! Não tem como queimar largada!”, afirmou sobre as postagens.