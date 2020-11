Ato em São Paulo homenageia vítimas de covid-19

O governo de São Paulo realiza hoje (2), Dia de Finados, um ato em homenagem às vítimas de covid-19. A solenidade começou às 12h, no Largo do Arouche, região central de São Paulo.

No local, foi organizado um “minuto de sirenes” com ambulâncias da Secretaria da Saúde, em memória às 39.331 vítimas de covid-19 do estado. Também como parte das homenagens, monumentos da capital paulista receberão uma faixa preta, em sinal de luto pelas vítimas.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil está em terceiro lugar no ranking mundial em quantidade de casos confirmados de covid-19. Nas duas primeiras colocações estão Estados Unidos e Índia.

AGÊNCIA BRASIL