Ato de posse no dia 1º será realizado sem público

A Prefeitura e a Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realizarão no dia 1º de janeiro, a partir das 10 horas, o Ato de Posse para o mandato de 2021-2024. O ato ocorrerá no Teatro Municipal “Manoel Lyra” e contará apenas com a presença do prefeito, vice-prefeito, vereadores eleitos, secretários municipais que serão empossados e imprensa credenciada.

Por conta da pandemia do Coronavírus e das novas diretrizes divulgadas pelo Governo do Estado de São Paulo nesta terça-feira (22) não haverá público no Ato de Posse. O Teatro Municipal permanecerá fechado ao público e será o local do ato por conta do seu tamanho. As normas de distanciamento social serão rigorosamente cumpridas e o uso de máscara é obrigatório.

Para que todos possam assistir o ato, incluindo os familiares do prefeito, vice-prefeito, vereadores eleitos e secretários municipais, haverá transmissão ao vivo pela Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz, no site e nas redes sociais da Câmara Municipal e nas redes sociais da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Durante o ato ocorrerá a transmissão do cargo de prefeito do Município de Santa Bárbara d’Oeste de Denis Eduardo Andia, chefe do Executivo nos mandatos 2013-2016 e 2017-2020 a Rafael Piovezan, vice-prefeito no mandato 2017-2020 e prefeito eleito para o mandato 2021-2024. Haverá também a posse do vice-prefeito eleito, Felipe Sanches Silva, de secretários municipais e dos vereadores eleitos para a próxima legislatura: Antonio Carlos Ribeiro (Carlão Motorista), Arnaldo da Silva Alves, Carlos Alberto Portella Fontes, Celso Luís de Ávila Bueno, Eliel Miranda, Elton Aparecido Cezaretti (Tikinho TK), Erb de Oliveira Martins (Uruguaio), Esther Galina da Silva Branco de Moraes, Felipe Eduardo Gomes Corá, Isac Garcia Sorrilo (Isac Motorista), Joel Cardoso (Joel do Gás), José Luís Fornasari (Joi Fornasari), Júlio César Santos da Silva (Kifu), Kátia Renata de Freitas Ferrari (Kátia Ferrari do SOS Animais), Nilson Araújo da Silva (Nilson Araújo Radialista), Oswaldo Bachin Filho (Bachin Jr), Reinaldo Oliveira Casimiro, Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca (Jesus Vendedor) e Valmir Alcântara de Oliveira (Careca do Esporte).