Atletas da seleção se destacam no Campeonato Brasileiro de Boxe

Os atletas da seleção de boxe Keno Marley e Hebert Conceição vão disputar amanhã (10) as semifinais do Campeonato Brasileiro de Boxe que ocorre em São Paulo. Os dois se classificaram ontem (8). Conceição, representante da Bahia, avançou após derrotar por 5 a 0 Cleidson Nascimento, atleta do Espírito Santo, na categoria até 75 quilos. Já Marley, pelo estado de Goiás, venceu o catarinense Rodrigo Braga, na categoria até 81 kg, por decisão unânime da arbitragem, após dominar o embate. Os duelos podem ser acompanhados ao vivo na página da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), no Facebook.

Bronze no Mundial de 2019, Conceição enfrenta o paranaense Wanderley Pereira na semifinal nesta quinta-feira (10). Medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, Marley volta ao ringue amanhã contra o mineiro Carlos Pereira na disputa pela vaga à decisão.

Também destaque nesta quinta será a estreia da baiana Beatriz Ferreira na competição. Campeã mundial na categoria até 60 kg, Beatriz enfrenta a carioca Rebeca Lima, também integrante da seleção permanente.

O campeonato, com mais de 200 lutadores, prossegue até o próximo sábado (12), na capital paulista, com rigorosos protocolos sanitários e sem presença de público.

Com informações Agência Brasil