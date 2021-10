Atleta de 16 anos de Americana faz vaquinha para competir Pan-Americano

Com apenas 16 anos, Igor Gabriel do Amaral é uma grande revelação do Bicicross em Americana, sendo o atual campeão do Ranking Nacional na sua categoria.

Atleta há 09 anos pelo Americana Bicicross Clube, Gabriel recebeu a oportunidade de representar nosso país e, principalmente, nossa cidade em Lima, no Peru, no campeonato Pan-Americano de Bicicross. O campeonato será realizado entre os dias 13 e 14 de novembro deste ano.

Com recursos financeiros que não alcançam a totalidade dos custos da viagem, Igor e sua família promovem uma “vaquinha” on-line para garantir que o sonho do jovem atleta se concretize. A meta é arrecadar R$8250,00.

Para doar acesse www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-o-igor-a-competir.

O esporte brasileiro precisa de incentivo e com a “vaquinha” on-line podemos tornar sonhos em realidade, transformando vidas. Doe e compartilhe essa ideia.