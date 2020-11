Ative seu modo explorador com esses caça-níqueis com tema de aventura

Quando se trata de caça-níqueis, você encontrará um tema para quase todo tipo! Esportes, mitologia, irlandês, asiático – você escolhe. Há até caça-níqueis com tema de aventura, onde você pode ativar seu modo Indiana Jones em uma busca para ganhar algum dinheiro. Com isso em mente, vamos dar uma olhada em alguns dos melhores caça-níqueis com tema de aventura que a Betfair tem para oferecer. Continue lendo para saber mais!

John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen

Entrar em uma pirâmide egípcia antiga para enfrentar a Rainha Escaravelho pode parecer um pouco assustador, mas não quando você tem John Hunter ao seu lado. Neste caça-níquel de cinco bobinas, à medida que procura os tesouros escondidos, pode conseguir ganhos de até 10.500 vezes a sua aposta.

Junto com os símbolos das cartas de baixo valor, você encontrará o cinto e a bolsa de Hunter, um Deus egípcio, o bravo John Hunter em pessoa e a rainha glamorosa e a pirâmide imponente, que são os wild e scatter do jogo.

O wild só pode travar na segunda, terceira, quarta e quinta bobinas. A Rainha tem a capacidade de substituir todos os símbolos, exceto o scatter – o que significa que ela tem a capacidade de aprimorar esses lucrativos combos premiados.

As antigas pirâmides têm a capacidade de se elevar majestosamente na segunda, terceira e quarta bobinas. Se você acertar três desses scatters nas bobinas de uma só vez, você receberá um pagamento 1x e oito rodadas grátis.

O bônus de coleta de dinheiro é ativado quando você obtém o símbolo do escaravelho junto com um dos cinco diferentes símbolos de coleta. O escaravelho irá informá-lo sobre o quanto você ganhou, enquanto o símbolo de coleta permite que você saiba qual recurso será aplicado.

Rich Wilde and the Shield of Athena

Em Shield of Athena, Riche Wilde é acompanhado por sua filha Cat, enquanto eles embarcam em uma jornada de cinco bobinas e dez linhas de pagamento para a terra desconhecida de Atlântida, ficando cara a cara com Medusa. Na verdade, a górgona de cabelo de serpente apresenta os recursos emocionantes do jogo, garantindo a você novos giros e muitos jogos grátis.

Obviamente, os símbolos das cartas básicas manterão seu saldo, enquanto os símbolos mais lucrativos são a coruja dourada, o pendente da coragem, o anel da sabedoria e o elmo de Atenas. O ousado explorador é o wild do jogo, enquanto sua filha e o Escudo de Atenas são os scatters.

Os caça-níqueis de Rich Wilde geralmente apresentam recursos emocionantes, e este não é exceção – com duas rodadas de bônus emocionantes lhe esperando para serem desbloqueadas. O recurso Medusa Respins é acionado sempre que o scatter do Escudo de Atena rola em qualquer lugar nas bobinas. Sempre que aparecem, permanecem travados nas rodas, transformando-se em wilds para um jogo grátis. Se ainda mais scatters caírem durante o giro extra, você receberá mais giros grátis até que não apareçam mais escudos.

Para acionar o segundo recurso – Giros grátis da Medusa – e ainda mais giros grátis, tudo que você precisa fazer é acertar três scatters da Cat Wilde. Três dos símbolos de explorador feminino darão 10 giros grátis, enquanto quatro ou cinco irão desencadear 12 ou 15 giros, respectivamente. Além disso, o scatter Shield of Athena ainda pode travar e ativar o recurso Respins Medusa. Isso não é tudo, os giros grátis da Medusa também têm ativações ilimitadas.