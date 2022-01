Atiravam pra cima, foram dedurados, um fugiu e o outro foi solto

Equipe da guarda municipal de Americana recebeu informações de populares de que dois indivíduos estariam efetuando disparos de arma de fogo na rua, no bairro São Jerônimo.

No local, os agentes localizaram os indivíduos e, na tentativa de abordagem, a dupla tentou fugir, sendo que um deles deixou cair uma arma simulacro. Os dois continuaram a fuga e o segundo indivíduo efetuou mais disparos com a arma de fogo. Diante da situação contra os guardas, um dos agentes efetuou um disparo de uma CTT 40.

O autor dos disparos conseguiu fugir do local e seu comparsa foi alcançado e detido. No momento em que ele estava sendo algemado, de acordo com a Guarda, populares jogaram garrafas, cadeiras e latas de cervejas contra os agentes. O rapaz detido aproveitou da situação e conseguiu fugir novamente, mas acabou detido pela segunda vez.

Com ele foi encontrado R$150, sendo três notas de R$50 e uma nota de R$200, que aparentava ser falsa, segundo os agentes. O indivíduo então foi conduzido ao Hospital Municipal, medicado e liberado. Ele sofreu escoriações e uma lesão na cabeça, ferimentos decorrentes da fuga.

O indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária. A nota de R$200 foi apreendida, bem como o simulacro e a CTT 40 utilizada pelo guarda. O indivíduo foi liberado.