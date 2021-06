Atendimento da UBS do Mathiensen é transferido temporariamente para a Vila Gallo

O atendimento médico realizado na unidade básica da Vila Mathiensen, em Americana, será transferido temporariamente, a partir da próxima segunda-feira, dia 21 de junho, para a unidade da Vila Gallo, que fica na Rua Quintino Bocaiúva, nº 1.250. A necessidade de mudança se deve à reforma do prédio do Mathiensen, que deve ser iniciada nos próximos dias. Qualquer dúvida, os usuários podem telefonar para o número 3468-6116.

Na unidade do Mathiensen, é realizada também a distribuição de leite para crianças entre seis meses e cinco anos e onze meses de idade, cujas famílias estão inscritas no Cadastro Único. Na próxima segunda (21), a distribuição ainda será feita no mesmo local, mas a partir de 28 de junho será transferida para o Cras localizado na Rua dos Tucanos, no mesmo bairro.

A reforma da unidade do Mathiensen incluirá troca do telhado mais antigo por telha metálica, revisão de goteiras do telhado mais recente, troca de portas danificadas, reservatório de água, pintura geral interna e externa e das esquadrias e instalação de cobertura de policarbonato na entrada principal do prédio.

As obras serão realizadas com uma verba de R$ 200 mil, proveniente de emenda parlamentar do deputado estadual Cauê Macris. O processo licitatório foi vencido pela empresa Engmax Construções Máximas, e o valor da obra ficará em R$ 189.831,76. O prazo de execução é de 120 dias a partir do início dos trabalhos.