Consultas de volta nas UBSs de Americana

A Unidade de Atenção à Saúde de Americana reforçou, nesta terça-feira (1), junto às equipes das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) a reorganização das agendas para consultas eletivas na rede municipal. O objetivo é promover o atendimento médico de forma gradativa, evitando aglomerações e o risco de contaminação pelo coronavírus.

As consultas médicas e com enfermeiros, estão agendadas com intervalos de 30 minutos. Os pacientes estão sendo orientados sobre o horário agendado, para chegarem à consulta com 15 minutos de antecedência. Além disso, o uso de máscara é obrigatório e somente um acompanhante poderá entrar no consultório, e isso apenas em casos específicos, como por exemplo, idosos, crianças e portadores de necessidades especiais.

As consultas odontológicas seguem as mesmas orientações. Já os casos de síndrome gripal, continuam como demanda espontânea.