Ataques cibernéticos, como se proteger?

Não é novidade para ninguém que o ano de 2020 trouxe transformações consideráveis para todas as empresas, por conta do grande acontecimento que foi a pandemia mundial causada pela Covid-19. O isolamento social obrigou a muitas organizações a se tornarem cada vez mais digitais, o que aumenta as possiblidades de um risco catastrófico provocado por um hacker.

Diante deste cenário, o número de ataques cibernéticos aumentou vertiginosamente em diversos setores. Segundo dados da Fortinet Threat Intelligence Insider Latin America, em 2020, aconteceram 3,4 bilhões de tentativas de ataques virtuais entre janeiro e setembro no Brasil, de um total de 20 bilhões em toda a América Latina e Caribe. E isso, infelizmente, está longe de ser algo do passado.

Por isso, é importante criar alternativas para resguardar os dados, principalmente com a LGPD, que está em vigor desde o ano passado e que prevê multas altas em caso de vazamento de informações.