Ataque a Sardelli agora vem pelo SMS

O candidato a prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) foi vítima de um ataque anônimo disparado em massa via SMS na tarde desta segunda-feira (26). Uma série de mensagens vindas de número desconhecido chegaram aos telefones celulares de diversas pessoas com um ataque direto ao candidato do PV.

A mensagem traz link para um vídeo que ataca afirmando que Chico teria “afundado” o Rio Branco E.C., time que presidiu há 30 anos e que ascendeu pela primeira vez à elite paulista do futebol durante sua gestão. Este não é o primeiro ataque anônimo contra Sardelli, que teve sua candidatura homologada. Chico já obteve quatro vitórias na Justiça contra fake news nestas eleições e, por meio da assessoria, informou que está tomando as medidas cabíveis também contra este ataque. Em outros casos, a Justiça determinou a retirada dos conteúdos do ar e aplicou multas a usuários de redes sociais que compartilharam a fake news.

A autoria dos ataques é desconhecida, assim como das outras fake news disparadas contra Chico nessas eleições. “Infelizmente já percebi que os ataques baixos e covardes serão constantes contra mim. Isso não vai mudar meu caráter, e nem a minha postura de debater Americana e os projetos para torná-la um lugar melhor.”