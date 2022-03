Atacou irmã da ex e só foi parado depois de levar pauladas

Um Guarda Municipal atacou a irmã da ex-mulher na manhã desta quinta-feira e só foi parado depois que populares o atacaram dando pauladas em sua cabeça em Americana. O ataque do homem aconteceu na entrada do condomínio onde ela mora com a irmã na Praia Azul. A Gama emitiu nota e informou que o homem já era investigado por violência doméstica.

Testemunhas moradoras do condomínio Nova Praia, na rua Maranhão, disseram que a mulher foi levada pelo resgate com um corte profundo no rosto. O homem chegou a desmaiar depois que populares o atacaram para evitar que ele matasse a vítima.

A reportagem apurou que a irmã da vítima foi morar com ela no condomínio para fugir das ameaças do ex. Mas os moradores do condomínio disseram temer que o homem volte para atacar novamente a ex-mulher.