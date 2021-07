Associação tem 26 vagas para pessoas em situação de rua

O Fundo Social de Solidariedade de Americana informa que a Associação Vinde a Luz, que acolhe pessoas que estão morando na rua, tem atualmente 26 vagas disponíveis. O local tem capacidade para abrigar 68 pessoas e são aceitos animais de estimação.

A Associação Vinde a Luz mantém parceria com a Prefeitura Municipal, por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS). Os abrigados podem não somente passar a noite, mas são acolhidas no propósito do plano individual, construído de acordo com a necessidade de cada indivíduo, sendo ofertadas todas as condições para alimentação, higiene, pernoite, lazer, possibilidades de inclusão produtiva e de recâmbio para outras cidades onde tenham referências familiares ou comunitárias. Não possuem um período mínimo de permanência.

São permitidas saídas para cumprir compromissos de saúde, trabalho ou documentação com horário de saída e retorno, para evitar recaídas dentro da condição anterior em que se encontravam.

As pessoas em situação de rua são abordadas por educadores sociais nas ruas do município através de busca ativa ou atendendo a chamados da população pelo telefone do SEAS (19) 99632-5032, das 8h às 20 horas.