Associação comercial sabatina candidatos semana que vem

Na próxima semana, de 3 a 6 de novembro, a Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) realiza uma sabatina com os candidatos à prefeitura da cidade. Com o tema “Um Futuro para Sumaré: Planejamento Urbano, Desenvolvimento Econômico e do Trabalho”, o objetivo é ouvir as propostas e o plano de governo de cada candidato. As sabatinas serão realizadas a partir das 20h, de forma virtual, e serão transmitidas ao vivo pelos canais da Acias no Facebook e no YouTube.

A sabatina será conduzida pelo presidente da Acias, Juarez Pereira da Silva. “A intenção é abrir espaço para que todos os candidatos apresentem suas propostas de trabalho, especialmente as questões que envolvem o setor empresarial”, comentou.

Cada candidato será sabatinado em um dia. A ordem das participações foi definida em sorteio realizado na última quinta-feira, 22, na sede da Acias, e contou com a participação de representantes de todos os candidatos. Pelo sorteio ficou definido que Décio Marmirolli será sabatinado no dia 03, Guilherme Dall´Orto no dia 04, Roberto Guimarães no dia 05 e Luiz Dalben no dia 06.

Os encontros terão cerca de uma hora e o tempo será dividido entre a apresentação do candidato, perguntas realizadas pelo presidente da Acias, encerramento do candidato e encerramento da Acias.

Juarez Pereira da Silva lembra que todo time da Acias, principalmente os diretores, está envolvido na sabatina para que os encontros sejam produtivos e discutam temas de interesse de toda a população. “Temos uma diretoria engajada, que conhece as necessidades de todas as regiões da cidade. O encontro será uma excelente oportunidade para conhecer com profundidade os projetos dos candidatos para questões importantes como segurança, mobilidade urbana, comércio e geração de empregos”, afirma Silva.