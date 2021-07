Assinatura eletrônica online ganha novo aliado

As assinaturas online ganharam novo aliado. Hoje em dia quase todo mundo precisa ter uma assinatura online para poder compartilhar documentos, fazer transferências e ‘firmar’ negociações.

Com o eSign do Smallpdf, você poderá criar assinaturas e iniciais, assinar os documentos de forma eletrônica e pedir para outras pessoas assinarem esses arquivos.

A lei brasileira da validade jurídica das assinaturas eletrônicas veio depois da popularização da Internet e das comunicações digitais. Nas últimas décadas, o modo como pessoas, empresas, instituições e governos se relacionam e fazem negócios mudou completamente. Na chamada “era digital”, os conceitos de praticidade, simplificação, celeridade e democratização de oportunidades adquiriram enorme importância nas mais variadas relações.

A assinatura eletrônica assumiu assim um papel de destaque na facilitação de acesso a serviços públicos e na formalização de contratações, substituindo, em diversos casos, a necessidade de comparecimento pessoal e as assinaturas manuais. Trata-se de uma tendência que a cada dia ganha mais adeptos ao redor do mundo.

Assinatura eletrônica e relações privadas Pessoas físicas e jurídicas podem adotar os mais diversos mecanismos e instrumentos para celebrar seus negócios jurídicos, desde contratos verbais ou trocas de mensagens até documentos solenes (como escrituras públicas), passando por contratos firmados eletronicamente. Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da liberdade de forma dos contratos. Segundo o artigo 107 do nosso Código Civil, “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. Em outras palavras, se a lei não determinar uma forma específica para a realização de determinado negócio jurídico (o que ocorre, por exemplo, no caso da compra e venda de imóveis, que deve ser efetivada por escritura pública), qualquer meio ou instrumento utilizado será considerado válido, desde que seja possível comprovar a autenticidade (autoria) e integridade (não adulteração) do documento.

Dicas gerais para você usar (ou aprimorar) a assinatura eletrônica

Crie sua assinatura eletrônica

Desenhe sua assinatura de forma prática com o mouse ou o trackpad. Outra opção é fazer o upload de uma imagem da sua assinatura ou só tirar uma foto da sua assinatura com a câmera do seu dispositivo.

Peça para outras pessoas assinarem

Use a ferramenta eSign para solicitar a assinatura eletrônica de até cem pessoas. E não é só isso: você ainda poderá mostrar para elas exatamente onde devem assinar.

Assinaturas digitais com segurança

Todas as conexões e transferências de arquivos são protegidas com criptografia TLS de 256 bits. Essa tecnologia de segurança de nível militar garante a privacidade dos documentos e das assinaturas digitais.

Compatibilidade com todos os sistemas operacionais

A ferramenta eSign do Smallpdf funciona com qualquer navegador da internet e em qualquer dispositivo, incluindo Windows, Mac ou Linux. Pensando na sua segurança, removemos os arquivos dos nossos servidores uma hora após seu upload.

Assinaturas eletrônicas na nuvem

Todo o processo de assinatura eletrônica ocorre em nossos servidores e não consome nenhum processamento do seu computador ou dispositivo eletrônico. Não é necessário instalar nenhum aplicativo ou software!

Assinaturas digitais para usuários Pro

Os assinantes Pro têm acesso às assinaturas digitais tanto para assinaturas próprias quanto para a solicitação de assinaturas. As assinaturas digitais ficam armazenadas para possibilitar uma experiência mais rápida.

Você também pode ter mais informações nos nossos artigos de blog: https://smallpdf.com/pt/blog?type=tutoriais&tool=assinar-pdf