Assinada ordem de serviço para reformar escola em Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, assinou nesta quinta-feira (22) a ordem de serviço para início das obras de reformas e adaptações nas condições de acessibilidade do prédio da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professora Haldrey Michelle Bueno, situado no Jardim São Manoel. A Prefeitura investe R$ 50.434,53 em recursos próprios nos serviços, previstos para durar 4 meses. A empresa responsável, vencedora de licitação, é a Vértice Edificações Eirelli EPP.

A unidade tem matriculados, atualmente, cerca de 400 estudantes da Rede Municipal de Ensino – que seguem em aulas remotas devido à pandemia de Covid-19. O contrato inclui a instalações de um novo portão para o fechamento das rampas de acesso, a construção de calçadas em torno das árvores e a instalação de gradil e portões para acesso à quadra de esportes – serviços que não foram incluídos no contrato de construção do prédio.

“Estamos, com essa obra, modernizando as condições de acessibilidade e segurança dos alunos e da equipe que atua nesta importante escola da nossa Rede Municipal, que fica num dos bairros mais populosos de Nova Odessa. Assim como na Saúde e em outras áreas, queremos modernizar e dar as melhores condições de trabalho e aprendizado também nas nossas escolas municipais”, explicou o prefeito Leitinho.

Inaugurada há três anos, a construção do prédio custou mais de R$ 6 milhões aos cofres da Prefeitura. A unidade de Ensino foi construída em uma área de 5,5 mil m², com quase 2 mil m² de construção, com sete salas de aula, biblioteca, sala de informática, multiuso e pedagógica, além da parte administrativa (secretaria, diretoria e sala de arquivos) e sistema de reuso de água de chuva.

“Embora seja um prédio novo, houve problemas na concepção do projeto à época da elaboração, que não atendeu ao programa escolar. Verificou-se que as falhas de projeto comprometeram o processo de funcionamento escolar, porém, diante da definição de estratégias de correção efetivas, as quais se referem à presente licitação, será possível alcançar uma obra com qualidade, segurança e dentro dos parâmetros preconizados para sua finalidade de uso”, explicou a secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, a arquiteta Miriam Cecília Lara Netto.

A Rede Municipal novaodessense, mantida pela Prefeitura, possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental I, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio e atende a cerca de 5,6 mil alunos.

A professora

Ainda funcionando no prédio anterior, a EMEF recebeu o nome da professora e conselheira tutelar Haldrey Michelle Bueno em 2010, ano em que ela faleceu subitamente. Ela nasceu em 09 de outubro de 1972 e era filha de Sebastião Bueno e Honorina Nascimento de Carvalho Bueno. Em 1995, Haldrey se formou no Magistério na Escola João XXIII, de Americana, e posteriormente no Superior de Pedagogia, em 1998 pela Unisal, também de Americana.

Na cidade, Haldrey atuou como estagiária e posteriormente como professora na Escola Estadual Joaquim Rodrigues Azenha, que também está localizada no Jardim São Manoel, onde trabalhou até o dia 12 de maio de 2010, completando 13 anos e 46 dias de serviços prestados à escola e a seus alunos.

A atuação de Haldrey na Escola Estadual também foi marcada por trabalhos voluntários voltados à inclusão de alunos PNEs (Portadores de Necessidades Especiais) e com jovens usuários de drogas. Em 2009, Haldrey recebeu 359 dos 2.742 votos da eleição do Conselho Tutelar. Em janeiro de 2010, tomou posse como a segunda conselheira mais votada na eleição. Como conselheira tutelar, a professora atuou por cinco meses, até falecer em maio daquele ano.