Assessores tentam ‘juntar’ Dr José e Pinguim

Uma reunião de importantes assessores e ‘pensadores’ das pré campanhas a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste do vereador Dr José- PSD- e ex-vereador Fabiano Pinguim- Podemos- avançou para unir as campanhas majoritárias para enfrentar o ‘pivô’ da eleição pré-candidato do e vice-prefeito do PV Rafael Piovezan. Caso se confirme a união, Santa Bárbara caminhará para ter apenas 3 candidaturas a prefeito- correndo por fora Marcos Fontes- PSL.

REPETIÇÃO E OUTROS NOMES– Caso venha a ser o candidato a vice de Dr José, Pinguim repetirá o papel de 2016, quando esteve na chapa do ex-prefeito Zé Maria, ambos então no DEM. Eles foram derrotados com facilidade pelo candidato à reeleição Denis Andia- PV.

A reunião teve a apresentação de outros nomes do Podemos na mesa. A vereadora Germina Dottori e o capo local do partido, Adegas Jr- presente na reunião-, tiveram seus nomes cogitados. Nesse cenário, Pinguim seria indicado como diretor do DAE no eventual novo governo.