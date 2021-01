Assediador põe em alerta moradores da Praia Azul

Um assediador assustou moradores da região da Praia Azul nestes primeiros dias de 2021. O homem foi visto e gravado circulando em um Volkswagen Gol vermelho duas portas. O caso ‘explodiu’ em relatos feitos no facebook e no instagram de mães e irmãs de adolescentes e crianças assediadas.

O relato mais chocante foi que ele teria abordado uma criança e a convidado para entrar no carro. O convite aconteceu por volta das 16h desta quinta-feira. O alerta correu os bairros da região e vários vídeos foram analisados por moradores. A pessoa deste primeiro relato afirma que chamou parentes para tentar encontrar o carro e acabou descobrindo que mais gente tinha relatado caso semelhante, com o mesmo carro sendo apontado como o veículo do assediador.