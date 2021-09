Assaí Santa Bárbara com 15 vagas para pessoas com deficiência

Em preparação para a abertura da loja em Santa Bárbara d’Oeste, o Assaí Atacadista está com vagas de emprego abertas e imediatas exclusivamente para pessoas com deficiência. As 15 vagas disponíveis exclusivamente para pessoas com deficiência são todas efetivas e abrangem diferentes funções operacionais, tais como Operador de Caixa, Repositor, Fiscal de Prevenção e Empacotador.

Os interessados e as interessadas podem se candidatar com facilidade pelo link expansaoassaisantabarbaradoeste.gupy.io, estando com RG e CPF em mãos, além de contar com dados de telefone e e-mail atualizados.

O Desenvolve S.Bárbara, estrutura da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, também é um dos pontos onde o cidadão pode se informar sobre as vagas. O interessado deve entrar em contato via telefone ou WhatsApp (19) 3499.1015 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A construção do Assaí Atacadista avança, com investimento de aproximadamente R$ 60 milhões para a nova loja de 12,8 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de 22 mil metros quadrados.

A nova unidade em Santa Bárbara d’Oeste será inaugurada nos próximos meses e será a 6ª loja do Assaí na Região Metropolitana de Campinas. O projeto em execução no Município é de uma loja espaçosa, em linha ao modelo mais moderno do Assaí e com maior capacidade de recebimento e armazenamento de mercadorias.

Hoje, o Assaí está presente em todas as regiões brasileiras, em 23 Estados e no Distrito Federal, alcançando mais de 100 municípios. O Assaí oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A rede possui, ainda, um plano estruturado de carreira e investe constantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país. Para a companhia, a valorização de pessoas com deficiência é um dos principais pilares do Programa de Diversidade do Assaí e a empresa conta com uma série de iniciativas que visam fomentar a pluralidade e a inclusão entre os seus funcionários, tais como um treinamento de carreira personalizado para estes profissionais; acessibilidade nas unidades e uso de legenda e/ou tradutor de Libras em todos os vídeos e materiais internos. Recentemente, o Assaí também lançou o Hand Talk Hugo no seu site e intranet – canal interno de comunicação -, ferramenta que traduz conteúdos de textos e vídeos em libras, tornando-se a primeira varejista a implementar o recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva.