Assaí Atacadista com 281 vagas de emprego abertas em Santa Bárbara

A construção do Assaí Atacadista avança e 281 vagas de emprego estão abertas para a loja em implantação às margens da Avenida Santa Bárbara, na Rua da Agricultura. As vagas são todas efetivas e abrangem diferentes áreas, entre Chefe de Seção, Fiscal de Prevenção de Perdas, Repositor de Mercadorias, Operador de Caixa, Auxiliar de Manutenção, Operador de Empilhadeira, Açougueiros e Auxiliares de Açougue, além de outras funções que também incluem oportunidades para pessoas com deficiência.

Os interessados devem se cadastrar no site https://expansaoassaisantabarbaradoeste.gupy.io/ até o dia 17 de setembro. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O Assaí oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A rede possui, ainda, um plano estruturado de carreira e investe constantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.

Para a implantação da loja em Santa Bárbara d’Oeste serão investidos aproximadamente R$ 60 milhões, com uma nova loja de 12,8 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de 22 mil metros quadrados, geração de 350 empregos durante a obra e mais 500 empregos diretos e indiretos com a inauguração da loja, prevista para ocorrer até o fim do ano de 2021.

A nova unidade em Santa Bárbara d’Oeste marcará a 6ª loja do Assaí na Região Metropolitana de Campinas, com duas unidades atualmente em Campinas, e também nas cidades de Paulínia, Hortolândia e Indaiatuba. O projeto em execução no Município é de uma loja espaçosa, em linha ao modelo mais moderno do Assaí e com maior capacidade de recebimento e armazenamento de mercadorias.