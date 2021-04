Assaí Atacadista abrirá unidade em Santa Bárbara; inauguração outubro

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta terça-feira (27) a vinda do Assaí Atacadista para o Município. A nova loja será construída às margens da Avenida Santa Bárbara, na rua da Agricultura, em frente ao Tivoli Shopping.

Para a implantação do Assaí Atacadista em Santa Bárbara d’Oeste serão investidos R$ 60 milhões, com uma nova loja de 12,8 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de 22 mil metros quadrados. Serão gerados cerca de 350 empregos durante a obra, que será iniciada na próxima semana, e mais 500 empregos diretos e indiretos com a inauguração da loja, prevista para Outubro de 2021.

“Santa Bárbara d’Oeste recebe mais uma multinacional (O Assaí Atacadista, de origem paulistana, do Grupo Casino, de origem francesa), que tem compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento, fornecendo ao cidadão barbarense e das demais cidades da região os seus serviços e seus produtos. Ficamos felizes e honrados em receber um investimento desta grandeza, sobretudo em um momento como este que vivemos. Por toda a sua estrutura e pelo que apresenta, Santa Bárbara se desponta e atrai empresas da grandeza do Assaí Atacadista”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

“Apresentaremos uma loja com alta eficiência, proporcionando facilidade e os melhores preços ao consumidor. Além disso, quanto mais engajados os colaboradores, melhor é o atendimento e melhores são os resultados”, disse o diretor de operações SP, Sérgio Leite. “A vinda do Assaí Atacadista só é possível graças ao apoio do Poder Público, que abriu as portas para o nosso negócio. Um grande relacionamento entre o Assaí e Santa Bárbara d’Oeste está sendo iniciado. Quem tem a ganhar com tudo isso é o munícipe”, acrescentou o gerente de documentação de obras, Eduardo Fonseca.

Também estiveram presentes no anúncio o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cruz, o secretário de Planejamento, José Carlos Nadilichi, o sócio-diretor da Progeren Empreendimentos e Obras, Cléber Couto, e a advogada da Progeren Empreendimentos e Obras, e Dra. Fernanda San Martin.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista é uma rede de autosserviço com 185 lojas em 23 estados brasileiros mais o Distrito Federal. São mais de 214 milhões de consumidores por ano, com uma equipe especializada formada por mais de 50 mil colaboradores. É uma das 10 maiores empresas empregadoras do Brasil, com mais de 50 mil colaboradores, está na 17ª colocação entre os maiores faturamentos em receitas líquidas do Brasil e é uma das 25 marcas brasileiras mais valiosas (Interbrand 2020 – 19ª posição com valor de marca de R$ 580 milhões), além de ser detentora de prêmios de excelência, com crescimento sólido e sustentável.