ASKfm apresenta bate-papos privados 1: 1 premium

Em junho, a rede social ASKfm completou 11 anos. Ao longo desses anos, o aplicativo reuniu 348 milhões de usuários de todo o mundo, que trocam 600 milhões de perguntas e respostas todos os meses. Para esta ocasião, a rede social, cuja principal característica sempre foi o anonimato, vai lançar chats privados anônimos 1: 1. Esta é a evolução de um dos recursos mais aclamados do ASKfm, os chats públicos em grupo.

Por que bate-papos?

Em março, a rede social lançou os primeiros chats públicos em grupo. O recurso foi avaliado positivamente por mais de 70% dos nossos usuários, que criaram mais de 4,5 milhões de chats nos primeiros 4 meses!

Até então, a comunicação na rede social baseava-se exclusivamente em perguntas e respostas e conversas relacionadas moderadas pelos próprios autores das respostas.

Agora, literalmente, qualquer usuário do aplicativo pode participar da conversa de qualquer postagem. Os usuários que fazem perguntas podem conversar livremente e ficar a par dos tópicos mais interessantes para eles.

“A natureza pública do conteúdo publicado sempre foi um pilar fundamental da nossa plataforma. Desde o início do ASKfm, todas as respostas e mensagens relacionadas eram visíveis para todos os usuários registrados em todo o mundo.

Por outro lado, gostamos de ouvir nossos usuários. Reconhecemos a inconveniência e a frustração que os usuários podem sentir quando querem levar sua conversa 1: 1 para um terreno mais íntimo. Os chats privados permitem que o façam. Isso abre um novo horizonte para milhões de novas conversas na ASKfm ”, comenta Tomas Jundo, diretor de design de produto da ASKfm.

CHATS PRIVADOS

Como eles funcionam?

Iniciar um chat privado é muito fácil. Basta acessar sua lista de amigos ou ir ao perfil do usuário com quem deseja bater um papo. Lá, como em muitos outros lugares, você verá o botão “Chat”, pressione-o e comece a conversar com milhões de pessoas incríveis no ASKfm.

Este tipo de chat só estará visível para vocês dois. Você pode começar a bater um papo anonimamente e quando decidir revelar sua identidade, basta enviar uma mensagem aberta. Lembre-se: você só pode ter um único bate-papo ativo com outro usuário único. Milhões de usuários únicos no ASKfm = milhões de chats para começar 🙂

Se alguém lhe enviar uma mensagem particular, ela será exibida na caixa de correio chamada “Particular”.

Você também pode arquivar, relatar e bloquear usuários indesejados clicando no ícone de opções “…” no canto superior direito.

“Prestamos atenção especial à segurança das comunicações privadas com usuários anônimos. Todo o conteúdo dos chats privados será supervisionado pelo nosso sistema de segurança de IA para garantir o cumprimento das regras da plataforma; as mensagens que violem essas normas serão eliminadas imediatamente ”, esclarece Janis Grivins, diretora geral da ASKfm.