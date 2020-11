Asfalto na Florindo Cibin cede com chuva após inauguração

Após apenas quatro dias da inauguração, o novo trecho da Avenida Florindo Cibin cedeu com a chuva na noite desta terça-feira. A nova via liga o bairro Morada do Sol ao Parque da Liberdade. A via já estava liberada para uso dos veículos há um mês, mas foi inaugurada oficialmente na última sexta-feira.

Pelo menos duas grandes crateras se abriram na via, o que causou acidentes. A defesa civil compareceu ao local e interditou o trecho nos dois sentidos. O local também não possui iluminação, foi entregue sem alambrado de proteção e lombadas.

O prolongamento da Florindo Cibin faz parte da obra de transposição da Gruta Dainese.

Trata-se de uma obra particular executada pela empresa que realizou um loteamento nas proximidades. Os responsáveis foram acionados e o reparo está sendo programado.

O problema teria sido em um poço de visita que teria tido uma infiltração devido à intensidade da chuva. A previsão para o término da obra é de 30 dias.