Asfalto da Avenida do Compositor na reta final

As obras para a pavimentação asfáltica de um trecho da Avenida do Compositor, na região do bairro Residencial Jaguari, avançam nesta quarta-feira (9). O trecho de 5.600 metros quadrados está sendo preparado para receber a capa asfáltica, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana. Os serviços começaram no dia 1º de fevereiro com a abertura da via. A empresa Cel Engenharia é a responsável pela obra, que tem recursos provenientes de emenda de infraestrutura urbana no valor R$ 400 mil destinada a Americana pela deputada Marta Costa, e contrapartida da prefeitura de R$ 343.216,93.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, estima que os trabalhos deverão durar, no máximo, 30 dias, dependendo das chuvas. “A abertura deste importante trecho do bairro, uma obra muito esperada pela população, e as melhorias que serão executadas na região irão proporcionar mais segurança aos motoristas e pedestres e promover a mobilidade urbana no município’, disse Adriano.

O recurso foi anunciado em março de 2021 pelo prefeito Chico Sardelli e teve intermediação do vereador Marcos Caetano.