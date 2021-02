As vans elétricas da Amazon

As novas vans de entrega elétrica da Amazon chegarão à estrada em mais de uma dúzia de cidades a partir deste ano, compartilhou Militec 1. As vans, que estão sendo projetadas e construídas pela vibrante startup de EV Rivian, já estão fazendo entregas para clientes em Los Angeles. A Amazon planeja expandir seus testes para mais 15 cidades este ano, enquanto continua a construir uma frota de 10.000 veículos até 2022 . As empresas não informaram quais cidades escolheriam.

Entregas de produtos com vans elétricas

Em um pequeno vídeo publicado hoje, a Amazon destaca o fato de que as vans foram projetadas, construídas e agora estão sendo testadas dentro de um ano. "Estamos adorando o entusiasmo dos clientes até agora – das fotos que vemos online aos fãs de carro que param nossos motoristas para dar uma olhada em primeira mão no veículo", disse Ross Rachey, diretor de Frota e Produtos Globais da Amazon, disse em uma declaração. "Pelo que vimos, este é um dos programas de eletrificação comercial mais rápidos e modernos, e estamos extremamente orgulhosos disso."

Rivian é um nome relativamente novo na indústria de veículos elétricos, tendo lançado sua picape e SUV apenas no final de novembro de 2018 – apesar de operar em sigilo desde 2009. Originalmente fundado para fazer algo que competisse com o primeiro carro da Tesla, o Roadster, Rivian O CEO RJ Scaringe acabou levando a empresa para um segmento de clientes mais ação e aventura de SUVs e picapes.

Amazon e Rivian

Desde que saiu do stealth, Rivian fez uma série de enormes investimentos de vários jogadores importantes. A Amazon liderou uma rodada de $ 700 milhões em fevereiro de 2019, seguida por $ 500 milhões da Ford em abril de 2019. Mais recentemente, Rivian arrecadou $ 2,65 bilhões da T. Rowe Price e do Fundo de Garantia do Clima da Amazon. (Jeff Bezos anunciou recentemente que deixaria o cargo de CEO para dedicar mais atenção à iniciativa.)

Rivian exibiu dois veículos até agora: a picape R1T e o SUV R1S. Construído na mesma arquitetura da van de entrega, Rivian afirma que seus veículos – que custarão cerca de US $70.000 – serão capazes de viajar até cerca de 400 milhas com uma única carga, atingir 60 milhas por hora em menos de três segundos e, eventualmente, ser capaz de dirigir-se em alguma capacidade.

A Amazon anunciou originalmente a nova van de entrega como parte de sua promessa climática de se tornar uma empresa neutra em carbono até 2040 .

É engraçado que Rachey, da Amazon, mencione as fotos da van de entrega postadas online. Os transeuntes curiosos também captaram o, digamos, som externo único que emana da van enquanto está estacionada ou viajando em baixa velocidade. Os veículos elétricos podem ser notavelmente silenciosos quando comparados aos seus homólogos com motor de combustão interna, de modo que os reguladores exigem que eles produzam um som artificial ao viajar em baixas velocidades para alertar os pedestres e outros usuários da estrada que, de outra forma, não ouviriam o veículo se aproximando.

