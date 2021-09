As Top3 Revelações da Música do Brasil

Grupo Menos é Mais, MC Mirella e Tarcísio do Acordeon são as três maiores personalidades revelação da música no Brasil, segundo o voto popular do Prêmio iBest 2021. Além da votação aberta aos brasileiros, a Academia iBest também elegeu os Top3 pelo enfoque técnico, que são Casa Worship, Grupo Menos é Mais e Tarcísio do Acordeon. A votação popular para a escolha do vencedor irá até o dia 24 de outubro no site premioibest.com.

“Quem canta seus males espanta!”, já diz o ditado. E, no último ano, a música representou conforto aos corações e mentes de brasileiros pelos quatro cantos do país e, um universo musical de novos artistas foi descoberto nas redes. Grupo Menos é Mais, representantes do pagode, MC Mirella, do funk e Tarcísio do Acordeon, do forró, escolhidos pelo voto popular, contabilizam cerca de 28 milhões de seguidores no Instagram. Pela Academia iBest, soma-se o grupo gospel Casa Worship, comprovando a variedade e talento em todos os ritmos. Para ter sido qualificado como revelação nesta competição, é necessário que o artista tenha iniciado seu canal digital após 01/01/2018.

Acesse o site para saber mais sobre cada finalista. “Ao iBest cabe a responsabilidade de apontar o que é de maior interesse e afinidade para os brasileiros no universo digital, ao oferecer a oportunidade de eleger por votação aberta os melhores nas mais variadas categorias” afirma Marcos Wettreich, fundador e CEO do prêmio. “A competição pelo título de melhor do Brasil nunca esteve tão acirrada, como se pode atestar pelo grande envolvimento das empresas e influenciadores em todas as fases do iBest”, completa. Os vencedores serão divulgados entre 08 e 12 de novembro e poderão utilizar por um ano a certificação de excelência iBest, que, diferentemente de outras premiações, tem sua seleção baseada em algoritmo próprio que pesquisa e quantifica milhares de iniciativas, apontando matematicamente os destaques de cada segmento. Em 2021, o iBest projeta mais de 10 milhões de votos únicos ao longo da edição.