As Top3 Personalidades Revelação do ano

Gil do Vigor, Isaías e Juliette Freire são os três finalistas em personalidade revelação (Top3) no Brasil, segundo o voto popular do Prêmio iBest 2021. Além da votação aberta aos brasileiros, a Academia iBest também elegeu os Top3 pelo enfoque técnico, que são Gil do Vigor, Juliette Freire e Loud Voltan (Carolina Voltan). A votação popular para a escolha do vencedor irá até o dia 24 de outubro no site premioibest.com.

O sonho de ser famoso é algo comum em todo o mundo. A cada ano surgem milhares de novos influenciadores e artistas, alguns de muito sucesso, mas pouquíssimos são fenômenos de empatia e interesse popular como os finalistas do iBest Revelação. Gil do Vigor, Isaías e Juliette Freire, eleitos pelo público como as maiores revelações do ano, juntos, ultrapassam o incrível número de 55 milhões de seguidores apenas no Instagram. Completando a lista dos melhores, Loud Voltan (Carolina Voltan), finalista pela Academia iBest, conta com mais de 7 milhões de seguidores na mesma rede.

Acesse o site para saber mais sobre cada finalista. “Juliette e Gil são unanimidades em simpatia e empatia, e merecem todo o sucesso. Iremos dar uma oportunidade para o brasileiro votar de novo neles e eleger agora quem é a melhor revelação no universo digital, junto com Isaías, que também merece estar na final de ” afirma Marcos Wettreich, fundador e CEO do prêmio. Os vencedores serão divulgados entre 08 e 12 de novembro e poderão utilizar por um ano a certificação de excelência iBest, que, diferentemente de outras premiações, tem sua seleção baseada em algoritmo próprio que pesquisa e quantifica milhares de iniciativas, apontando matematicamente os destaques de cada segmento. Em 2021, o iBest projeta mais de 10 milhões de votos únicos ao longo da edição.