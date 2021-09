As Top3 Personalidades do Brasil em 2021

Felipe Neto, Gusttavo Lima e Juliette Freire são as três maiores personalidades do ano no Brasil, segundo o voto popular do Prêmio iBest 2021. Além da votação aberta aos brasileiros, a Academia iBest também elegeu os Top3 pelo enfoque técnico, que são Anitta, Ivete Sangalo e Juliette Freire. A votação popular para a escolha do vencedor irá até o dia 24 de outubro no site premioibest.com.

Em uma realidade onde milhões querem ser personalidades, e milhares efetivamente o são, são pouquíssimos que chegam ao topo para serem os maiores dos maiores – sendo que, no Brasil, apenas três podem dizer que foram eleitos pelos brasileiros como as personalidades do ano. Felipe Neto, vencedor em 2020 pelo júri oficial, Gusttavo Lima e Juliette Freire, somam, apenas no Instagram, mais de 87 milhões de seguidores. Pela Academia iBest somam-se Anitta, com 55,7 milhões de seguidores, e Ivete Sangalo – vencedora em 2020 pelo júri popular – com 33,1 milhões de seguidores na rede.

Acesse o site para saber mais sobre cada finalista. “Com tantas personalidades de peso como temos hoje, é uma competição absurda para se chegar às três maiores. Neste mínimo grupo, podemos inferir que o Felipe Neto representa os criadores de conteúdo digital, Gusttavo Lima os artistas, e Juliette vem como o maior fenômeno de empatia dos últimos anos” afirma Marcos Wettreich, fundador e CEO do prêmio. “Só existe uma entidade que irá definir esta competição, que é a dos seguidores de cada personalidade. Saberemos quem tem o público mais fiel em breve”, completa. Os vencedores serão divulgados entre 08 e 12 de novembro e poderão utilizar por um ano a certificação de excelência iBest, que, diferentemente de outras premiações, tem sua seleção baseada em algoritmo próprio que pesquisa e quantifica milhares de iniciativas, apontando matematicamente os destaques de cada segmento. Em 2021, o iBest projeta mais de 10 milhões de votos únicos ao longo da edição.

Felipe Neto, vencedor do Prêmio iBest como Personalidade do Ano em 2020 pelo júri oficial. Ivete Sangalo, vencedora do Prêmio iBest como Personalidade do Ano em 2020 pelo júri popular.