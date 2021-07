As Top10 Brand Personas do Brasil

Elas incorporam como ninguém a personalidade da marca, conversam com o público como se fossem de carne e osso, interagem com facilidade e já são vistas de maneira natural pelos consumidores. As brand personas de várias empresas, ou influenciadoras virtuais, fazem sucesso no universo digital e são uma tendência crescente no mundo dos negócios.

A lista divulgada hoje pelo prêmio iBest mostra quais destas inovadoras influenciadoras virtuais mais se destacaram na função de aproximar o real do digital e melhorar a relação da empresa com o público. A premiação seleciona os maiores do universo digital com um algoritmo que pesquisa e quantifica milhares de iniciativas, apontando matematicamente os destaques de cada categoria para definir os Top10 do país a cada ano.

Top10

Confira as Top10 Brand Personas do universo digital brasileiro:

Baianinho da Casas Bahia

Carina do Carrefour

Dollynho da Dolly

Lu da Magalu

Mara da Amaro

Nat da Natura

Pinguim do Ponto

Rê da Rexona

Ully da Ultragaz

Zé Gotinha

Os brasileiros irão consagrar quem é o melhor do Brasil em votação que se inicia hoje, em www.premioibest.com, e que vai até 29 de agosto.

Para Marcos Wettreich, CEO do iBest, o prêmio também cumpre a função de bússola do mercado ao apontar a direção do interesse do consumidor brasileiro. “O iBest funciona como uma certificação digital para os melhores do país, ancorando a escolha do grupo de finalistas a métricas de engajamento, alcance e relevância e permitindo que as influenciadoras virtuais mais eficientes tenham a visibilidade e o reconhecimento de todos”, complementa Wettreich.

Recorde de votação e novidades

O crescimento de alcance da premiação ficou claro nas primeiras semanas deste ano, quando mais de três milhões de votos foram computados apenas na Fase Seleção, que indicou participantes para o Top10.

Nesta edição, a penetração do prêmio também aumentou significativamente, expandindo de 50 para 81 categorias contempladas. Agora, o iBest também aponta as principais revelações em áreas como Música e Humor; melhores por estado e iniciativas ESG, com boas práticas ambientais, sociais e de diversidade, entre outros assuntos de importância no mundo digital. Os vencedores serão anunciados em novembro.

História

O iBest foi realizado pela primeira vez em 1995 e aconteceu até 2008, período em que foi não somente o maior prêmio da internet do Brasil, mas também do mundo. Em 2003, foi adquirido pela Brasil Telecom (atualmente Oi). Em 2020, Marcos Wettreich assumiu, novamente, o controle da marca e relançou a premiação, ampliada e focada em todo o universo digital.