As mudanças na rotina familiar durante a pandemia

Neste ano, teremos o segundo Dia dos Pais na pandemia de Covid-19. Desde 2020, muitas pessoas tiveram as suas rotinas mudadas e acabaram aumentando o convívio com os seus familiares em casa. A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, vem dando suporte aos seus(suas) colaboradores(as) durante a pandemia, pois acredita na importância de fortalecer os laços familiares.

“A Suzano valoriza os laços familiares e, principalmente, o papel de quem cuida. Por isso, nesse momento, ainda de pandemia, a empresa realiza diversas ações que contribuem para garantir o bem-estar de suas equipes, entre elas iniciativas como o check-up emocional e as lives com orientações de saúde e qualidade de vida. Nosso objetivo é estar próximo do nosso time, entendendo as necessidades dessa fase e atuando juntos e pelo todo”, conta Mauro Mochida Peixoto, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

O operador de Painel da Linha de Fibras da Suzano, Nildomar Zancane, soube lidar com as mudanças impostas pela pandemia. Ele é pai de três mulheres, Paola, 29, Paloma, 26, e Pamela, 18. Quando Paola tinha 15 anos, ele descobriu que ela tinha uma doença hereditária rara, chamada Ataxia de Friedreich, que causa descoordenação motora de membros e marcha progressiva antes dos trinta anos de idade. Sua filha mais nova, Pamela, também foi diagnosticada com a doença.

Zancane, que trabalha na Suzano há cerca de 32 anos, relata que desde quando descobriu a doença das filhas obteve apoio da companhia com tratamento e medicamento, tornando a situação menos complicada.

Como ele é operador de painel, trabalhou presencialmente durante a pandemia. Como a empresa segue todos os protocolos de proteção ao coronavírus, ele se sente mais seguro em ir trabalhar e voltar para casa, mantendo também sua família protegida. “Na Suzano, todos e todas usam máscara e é disponibilizado álcool em gel nos setores. Além disso, o pessoal respeita o distanciamento social na empresa, é bem tranquilo”, relata Zancane.

Já em casa, a rotina do Nildomar mudou. “Com a pandemia, a Pamela, minha filha mais nova, passou a ter aulas on-line, o que possibilitou ficarmos mais próximos. E quando estou em casa fica mais fácil de dividir as tarefas domésticas com a minha esposa, Cristina, ela é a minha parceira”, completa Zancane.

No próximo domingo (08 de agosto), ele irá comemorar o Dia dos Pais com as suas três filhas, agradecendo o bem-estar da família em meio à pandemia de Covid-19.

Sobre a Suzano

