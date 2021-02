As melhores cores para home office

Nunca na história tivemos tantas pessoas trabalhando de home office. Muitas empresas adotaram essa postura durante a pandemia e os funcionários tiveram que criar um espaço de trabalho dentro de casa.

As cores do ambiente escolhido para trabalhar é um ponto importante, pois os tons refletem e ajudam na concentração, foco e desenvolvimento.

“Ter um espaço aconchegante e atrativo pode refletir no seu trabalho. A escolha das cores para seu home office pode te ajudar com a criatividade, dedicação e também atenção. Os tons claros inspiram calmaria. Já os mais tons escuros e quentes trazem boas energias, boas vibrações e inspiração. Uma dica valiosa é manter o equilíbrio de cores nas paredes e na decoração“, conta Bruna Venâncio, da Mão na Roda, a primeira startup brasileira de serviços profissionais de pintura, atuante em toda a Grande São Paulo.

Verde-Claro

É a cor da natureza que ajuda a acalmar e está aliada a esperança e a satisfação. O verde-claro é ótimo para quem quer o equilíbrio entre a produtividade e a tranquilidade.

Dicas de cores:

– Folclore / B049

– Verde – Trevo /D049

– Fundo do mar – D056

Azul-claro

É uma cor relaxante e deve ser usada em alguns pontos do home office. Esse tom ajuda a acalmar a mente e a reduzir a ansiedade.

Dicas de cores:

– Brisa azul / B655

– Férias no Caribe / E657

– Dia Tranquilo / B657

Rosa-claro

Esse tom é perfeito para quem busca calma. O rosa-claro inspira empatia, carinho e amor.

Dicas de cores:

– Quase Rosa / C531

– Rosa Altar / D022

– Flor-De-Lis / D247

Branco

O branco é sempre associado a paz, é uma ótima opção para espaços grandes e pequenos de trabalho. Ao pintar as paredes de branco, uma opção bacana é optar por uma decoração mais colorida, pois deixará seu home office mais divertido e inspirador.

Dicas de cores:

– Areia Fina / B507

– Gelo Seco / A508

– Branco

Amarelo

O amarelo transmite uma boa energia e ajuda na criatividade, porém tome cuidado com o excesso. Uma dica legal é pintar uma parede de amarelo e as outras com algum tom mais claros, como bege, nude ou branco.

Dicas de cores:

Quindim / R292

Amarelo Real / D611

Margarida Primavera / P613

