As 5 previsões da imigração pros Estados Unidos em 2022

O ano de 2022 será decisivo para milhões de estrangeiros que aguardam legalização nos Estados Unidos e, também, para quem sonha em migrar e trabalhar legalmente na América. A previsão é do especialista em imigração Mark Morais, advogado brasileiro-americano que já atuou como promotor e agente federal do governo dos EUA. “Em seu primeiro ano de governo, Biden enfrentou uma crise sem precedentes na fronteira americana com o México e viu seu projeto de reforma imigratória vetado no Congresso e no Senado. Muito criticado pelos republicanos e até mesmo por uma ala do Partido Democrata, o atual presidente também não deve ter uma vida muito fácil em 2022 no que diz respeito ao assunto imigração. Por outro lado, o cenário é bem otimista para profissionais estrangeiros, que podem se beneficiar das oportunidades de green card que o mercado de trabalho americano oferece”, explica Mark Morais, que também é proprietário da Mark Morais Law Firm, escritório localizado em Miami.

Confira as 5 previsões do advogado para a imigração e o trabalho temporário nos Estados Unidos em 2022:

1- Legalização de imigrantes indocumentados

Carro-chefe de campanha do então candidato Joe Biden, o projeto que visa legalizar até 8 milhões de estrangeiros sofreu um duro revés após ser considerado muito acima do teto de gastos do governo. Ao todo, o pacote que incluiria a reforma imigratória, custaria US$ 3,5 bilhões aos cofres públicos americanos. Em novembro de 2021, a Câmara dos Representantes aprovou parcialmente uma versão mais modesta do projeto de Biden, algo em torno de US$ 1,75 bilhão, que agora segue para discussão no Senado.

A proposta atual é chamada de Plano C, já que os planos A e B não foram aprovados, e ela não visa mais conceder imediatamente o green card, mas sim um “parole”, espécie de autorização para trabalhar legalmente e suspender certas deportações do País. Caso a proposta não sofra novas alterações, a legalização de estrangeiros que entraram de forma indevida nos EUA deve começar a ocorrer no segundo semestre de 2022 – 8 milhões de imigrantes podem ser beneficiados com este projeto.

2- Aumento de green cards para brasileiros

Nunca na história tantos brasileiros tiveram green cards aprovados como nos últimos dez anos. De acordo o Departamento de Segurança dos EUA, entre 2011 e 2020, mais de 132 mil brasileiros obtiveram o documento que concede direito à residência permanente na América. O ano de 2019 foi o que apresentou mais solicitações de green cards para pessoas nascidas no Brasil, com 19.825 pedidos.

O principal motivo que explica este aumento é a qualificação dos profissionais brasileiros que trabalham em profissões com falta de mão-de-obra especializada nos EUA, como médicos, engenheiros, cientistas, arquitetos e profissionais de TI, entre outros. Existem muitas oportunidades de emprego tanto para quem pensa em trabalhar temporariamente como para quem deseja se mudar de vez para a América e, ao julgar as diferenças econômicas cada vez maiores entre Brasil e Estados Unidos, ainda mais brasileiros devem pleitear o green card em 2022.

3- Continuidade da crise na fronteira com o México

Com a eleição de Biden, muitos apostavam em políticas de fronteiras mais brandas do que na Era Trump, entretanto, não foi isso que aconteceu em 2021. O atual mandatário americano começou o ano emitindo uma ordem executiva que barrou a deportação de estrangeiros por 100 dias e reestabeleceu programas de imigração que estavam congelados, mas, ao mesmo tempo, endureceu regras de apreensão e detenção de pessoas que tentavam entrar pela fronteira com o México, o que gerou críticas pesadas dos Direitos Humanos e de diversos movimentos sociais americanos. O Departamento de Proteção de Fronteiras (CBP) estima que quase 2 milhões de estrangeiros foram interceptados nestas circunstâncias ao longo de 2021.

Para 2022, Biden pode diminuir estes números, mas não resolver o problema da fronteira com o México. Ao presidente cabe tentar convencer o Congresso Americano a realizar mais investimentos em países subdesenvolvidos da América Central que possuem alto índice de imigração ilegal como Guatemala, Honduras e El Salvador. O democrata também precisa da aprovação de deputados e senadores para colocar em prática a tão desejada reforma imigratória que alteraria a legislação nas fronteiras americanas, mas o orçamento previsto para a aprovação do projeto sofreu um duro corte, o que promete a questão.

4- Oportunidades de emprego em bigtechs e startups

As grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos estão contratando profissionais de TI, engenheiros e gerentes de projetos vindos de outros países. Os EUA não conseguem mais formar profissionais na quantidade suficiente para atender a demanda do mercado de trabalho das bigtechs e, para isso, contam com o talento estrangeiro para seguirem como a maior potência tecnológica do planeta. Especialmente na Califórnia e no Texas (o último apontado como o novo centro de referência em alta tecnologia do País), 2022 será um ano com muitas possibilidades de crescimento profissional e vagas para trabalhadores temporários e imigrantes.

5- Retomada plena dos vistos e turismo nos EUA

A pandemia da Covid-19 fechou temporariamente embaixadas e consulados americanos em todo o mundo – no Brasil, foram 20 meses de espera até a reabertura plena das vagas para entrevistas de vistos de turismo nos postos consulares, que só ocorreu em novembro de 2021, quanto se encerraram oficialmente as medidas restritivas entre EUA e Brasil, válidas desde março de 2020. Como era de se esperar, a fila para conseguir uma entrevista ainda está grande, mas vai diminuir já a partir de janeiro do ano que vem, com mais vagas disponibilizadas pelo sistema de agendamentos. O mesmo ocorre em outros países.

E não são só os visitantes estrangeiros que estão animados com o retorno dos turistas estrangeiros aos EUA. A própria indústria do turismo e a rede hoteleira dos Estados Unidos, que representa cerca de 3% do PIB americano, traça planos ambiciosos para 2022 e espera receber algo em torno de 77 milhões de pessoas nas mais diferentes atrações turísticas que o País oferece.

“O segundo semestre de 2021 se mostrou um período de recuperação significativo da economia americana após a pior fase da pandemia, em 2020. Creio que 2022 será um ano com ainda mais crescimento nas indústrias e no mercado consumidor dos EUA, e para que este crescimento seja real e sustentável, a figura do imigrante e do trabalhador contratado para exercer suas funções na América serão essenciais”, finaliza Mark Morais

Sobre Mark Morais

Mark Morais é advogado de Imigração e proprietário da Mark Morais Law Firm, escritório americano responsável por processos jurídicos de vistos e green cards para os Estados Unidos.

Mark é o único advogado brasileiro-americano que já trabalhou nas 3 principais agências federais de imigração dos EUA (USCIS, CBP e ICE) desempenhando as funções de Promotor de Imigração, Oficial de Asilo Político e Policial Federal de imigração e Alfândega.

Mark Morais é formado em Direito e Administração de Empresas no Brasil e é Doutor em Jurisprudência nos Estados Unidos. Ele é licenciado para praticar Direito no Estado da Flórida e também na Capital Federal (District of Columbia).