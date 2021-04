As 3 perguntas mais frequentes sobre saúde dos cabelos

Lavar os cabelos todos os dias favorece a queda dos fios? Esta é uma das principais dúvidas que “rondam a cabeça” das pessoas.

O diretor médico da Cosmedical e sócio-diretor da Capellux, Dr. Álvaro Pereira, que é angiologista e doutor em Cirurgia Vascular na Divisão de Bioengenharia do INCOR/HCFMUSP, define as três principais perguntas que chegam em seu consultório.

As perguntas sobre o cabelo

– Em dias mais quentes os cabelos crescem mais?

R. Sim, é verdade. No calor, a exposição à luz solar e com o aumento da radiação de infravermelho curto os cabelos e as unhas crescem mais rapidamente. É justamente este o princípio do funcionamento dos aparelhos de lazer e LEDterapia de baixa potência para o estímulo do crescimento dos fios.

– A herança genética feminina é a única responsável pela queda de cabelo?

R. Não, tanto as duas heranças genéticas, a masculina e a feminina, são responsáveis pela queda de cabelo. A herança chamada “dominante” predispõe à queda capilar. Mas, é bem verdade que a herança genética feminina é mais importante do que a masculina.

– Lavar os cabelos todos os dias causa mais queda dos fios?

R. Não. Isso é mito. Se a pessoa tem cabelos oleosos, ela deve lavar com mais frequência. Já com os cabelos secos, três vezes por semana (um dia sim, outro não) é o suficiente. Cabelo excessivamente oleoso causa queda de cabelo. No entanto, os cabelos secos causam alterações no couro cabeludo como caspas, pruridos, entre outros problemas.

Dr. Álvaro Pereira – angiologista formado pela FMUSP em 1978, com residência em Cirurgia Vascular no HCFMUSP, especialista LEDterapia. Doutorado em Cirurgia Vascular na Divisão de Bioengenharia do INCOR – HCFMUSP, e pós-doutorado no B&H Hospital – Harvard.

É fundador e proprietário da Cosmedical – empresa brasileira especializada em oferecer tratamentos seguros e inovadores aos seus clientes, desde terapia capilar à recuperação de musculatura pós esforço físico com o intuito de promover qualidade de vida, sem dor e sem esforço, tudo ao toque de um botão.