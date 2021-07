As 10 maiores iniciativas de Meio Ambiente e Sustentabilidade

De influenciadores digitais que apoiam fervorosamente a causa da sustentabilidade aos apps que medem a emissão de carbono, passando por plataformas que incentivam a reciclagem ou ONGs que atuam em causas socioambientais, diversas iniciativas estão focadas na sustentabilidade e tentam conscientizar e chamar a atenção da sociedade para um problema cada vez mais urgente: a preservação dos recursos naturais do planeta e em como podemos ter um mundo melhor para as futuras gerações.

A relação divulgada hoje pelo prêmio iBest mostra quem está sendo mais bem sucedido na missão de engajar a sociedade nos desafios impostos pela necessidade de sustentabilidade. A premiação seleciona os maiores do universo digital com um algoritmo que pesquisa e quantifica milhares de iniciativas, indicando matematicamente os destaques de cada categoria para apontar os Top10 do país a cada ano, para que os brasileiros possam votar e definir os vencedores.

Top10

Confira os 10 maiores em apoio ao Meio Ambiente e Sustentabilidade do universo digital brasileiro:

Amazon Sat

Andre Trigueiro – Mundo Sustentável

Bela Gil

Cláudia Müller – Plantando por Aí

Giovanna Nader Gisele Bündchen

Greenpeace

Menos 1 lixo

Rosana Jatobá

WWF

Os brasileiros irão consagrar quem é o melhor do Brasil em votação que se inicia hoje, em www.premioibest.com, e que vai até 29 de agosto.

Para Marcos Wettreich, CEO do iBest, o prêmio também cumpre a função de bússola do mercado ao apontar a direção do interesse do consumidor brasileiro. “O iBest funciona como uma certificação digital para os melhores do país, ancorando a escolha do grupo de finalistas a métricas de engajamento, alcance e relevância e contribuindo para que as mais significativas tenham a visibilidade e o reconhecimento que merecem”, complementa Wettreich.

Recorde de votação e novidades

O crescimento de alcance da premiação ficou claro nas primeiras semanas deste ano, quando mais de três milhões de votos foram computados apenas na Fase Seleção, que indicou participantes para o Top10.

Nesta edição, a penetração do prêmio também aumentou significativamente, expandindo de 50 para 81 categorias contempladas. Agora, o iBest também aponta as principais revelações em áreas como Música e Humor; melhores por estado e iniciativas ESG, com boas práticas ambientais, sociais e de diversidade, entre outros assuntos de importância no mundo digital. Os vencedores serão anunciados em novembro.

História

O iBest foi realizado pela primeira vez em 1995 e aconteceu até 2008, período em que foi não somente o maior prêmio da internet do Brasil, mas também do mundo. Em 2003, foi adquirido pela Brasil Telecom (atualmente Oi). Em 2020, Marcos Wettreich assumiu, novamente, o controle da marca e relançou a premiação, ampliada e focada em todo o universo digital.