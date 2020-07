Artistas recebem obra de arte feita por artista plástico paulista

O artista plástico santista Ebano Kalil promoveu uma ação de marketing com a agência Talentmix e presentou diversas personalidades/artistas com obra de arte: Gretchen, Ronnie Von, Luciana Gimenez, Marcos Pasquim, Alok, Daniel, Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Evandro Santo, Daniel Boaventura, Nany People entre outros foram presenteados com obras exclusivas e adoraram o presente.

O humorista Evandro Santo recepcionou o artista em sua residência e fez questão de receber uma obra autografada pelo autor e postou o momento em suas redes sociais.

Autodidata, Ebano Kalil, desde pequeno já mostrava habilidades com lápis coloridos, papéis e tintas. O gosto por telas abstratas surgiu após sua graduação e hoje se transformaram em mania e item obrigatório na decoração para pessoas modernas e de bom gosto. Sua arte está expandindo e além das telas, outros itens como capas de celulares e canetas se transformaram em opção para brindes descolados.

O artista pensa em promover uma exposição de seu trabalho em uma galeria na capital paulista, após o final da pandemia e contará com o apoio da agência Talentmix, do jornalista Roberto Rodrigues para a execução do projeto.