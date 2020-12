Artistas Brasileiros pelo mundo

Alguns artistas brasileiros se destacam pelo mundo

Di Miranda – artista visual brasileira que atualmente vive na Inglaterra

A artista se expressa em uma arte que pode ser chamada de Cubista ou Sacra ou Regional. Para ela, prevalece a inspiração. Sem a preocupação estreita de seguir um padrão ou uma escola, a brasileira radicada no Reino Unido, também se destaca no Abstrato. E é interessante observar que, seja qual for o quadro, conseguimos rapidamente reconhecer o estilo de Di que deixa a liberdade criativa guiar sua arte e pinta cerca de 400 obras por ano.

A artista autodidata venceu, entre outras, a fronteira geográfica. A raiz brasileira teve contatos de Luda Ledebev, na Rússia, a Debbie Foster, na Escócia. E a síntese artística que Di nos oferece é deliciosamente universal. O observador atento vai encontrar algo do exotismo das florestas brasileiras ou uma atmosfera de estepes siberianas. Rostos à Dostoyevsky em cenas de uma Natureza quem sabe Amazônica.

Priscilla Vezzit Ferreira – artista visual brasileira que atualmente vive na França



Seu trabalho concilia a forma, a técnica e o conteúdo de um modo que é impossível ficarmos indiferentes. Autodidata, Priscilla soube desde cedo que seguiria a trilha artística. A longa jornada que começou no Brasil, prosseguiu com uma etapa Portuguesa até chegar à França, onde ela hoje reside. Dominando os mistérios da Fotografia e trabalhando com Turismo, Priscilla viajou por todo o mundo registrando as paisagens de cada país que visitou. Depois de retratar o mundo, ela chegou à Arte Digital. Com sua criatividade e talento, a artista visual registra as belezas, enigmas, olhares, traços e reflexões contidas no universo feminino e nas mulheres modernas. Assim, suas obras retratam o sexo feminino como objeto central expondo para o mundo a mulher moderna, empoderada e livre em suas mais diferentes faces.

Lincoln Lima – Brasil

Autodidata, fez nas paredes de seu quarto sua primeira obra de arte. Amigos solicitavam seus desenhos para tatuagens, mas os tatuadores não conseguiam a fidelidade às imagens. No momento em que ele próprio se encarregou de fazer as tatuagens, sua obra que nasceu nas paredes do quarto passou para os corpos dos observadores. Hoje ele se consolidou internacionalmente e agora amplia sua atuação nas ilustrações na pele e nas telas. Em quatro horas, o artista consegue desenhar permanentemente um de seus quadros ou novas criações em qualquer parte do corpo eternizando uma obra prima na pele. Suas pinturas e artes, em maioria, retrata a figura feminina, sua delicadeza, força e traços. São elas a inspiração de Lincoln que trabalha com pinceladas delicadas, harmônicas e coloridas.