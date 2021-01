Artista lança marca autoral com alto design e marcenaria

Um dos jovens artistas catarinenses mais promissores no mercado da arte, Cainã Gartner lança-se em marca de produtos autorais. O PNDA nasce dentro de um conceito já adotado no trabalho do artista: de unir o conhecimento familiar da carpintaria – ele é a quarta geração no ofício, com uma atualização contemporânea da transformação da madeira. A marca é construída a partir de um elemento afetivo, um enfeite esculpido no formato de um urso panda que ganhava destaque no topo da árvore de Natal da família. Agora, o boneco é resgatado por Cainã numa versão atual, de Toy Art, ganhando status de arte e design, para ser colecionado.

O objeto, ícone da marca PNDA, será produzido em madeira certificada em processo artesanal e traz consigo a mensagem da necessidade do retorno à sensibilidade, à consciência e ao pensamento crítico da perda da essência humana. “É uma releitura da história da minha família e uma homenagem também ao ofício. Meu avô há 30 anos produzia esses enfeites de Natal, entre ursinhos, anjinhos, Papai Noel, e vendia para outros estados. Há alguns anos, mexendo nas coisas de família, achei uma caixa com os objetos, que tinha, inclusive, sobrevivido à enchente de 1983 na região de Gaspar”, conta o artista.

O PNDA abriu uma loja própria no PZ Ecomall, espaço gastronômico sustentável em Balneário Camboriú, em um espaço que contempla ainda um projeto de expansão para outras peças, entre roupas, souvenirs e exposição dos futuros projetos do artista.

O artista – Cainã tem 30 anos e uma trajetória impressionante. Aprendeu ainda criança, na marcenaria da família em Gaspar, no interior de Santa Catarina, a mexer com as ferramentas para tornear a madeira. O avô fez parte da criação da rede Imaginarium, compartilhando o ofício com o filho e o neto, e dos 14 aos 16 anos, Cainã desenhou peças para a marca. Aos 22 anos, com networking no ramo da moda, começou a atender empresas como Dudalina, John John, Beagle e Cavalera, criando displays em madeira para sinalizar as grifes nas lojas.

No boom das barber shops no país, lançou um pente de madeira para barbas e chegou a produzir e comercializar 2.000 peças ao mês, conquistando assim a atenção do mercado e, a partir daí, começou a receber pedidos especiais vindos dos clientes. Da carpintaria tradicional, seu trabalho atingiu outro patamar, quando agregou também o talento do escultor voltado ao mercado de obras de luxo.

Parceria com grandes marcas

Hoje, Cainã é aquele que cria formas impensáveis na madeira bruta. Na sua pesquisa, no lugar de tintas, usa o fogo para carbonizar as peças e produzir diferentes tonalidades, e une ainda materiais nobres, como o ouro. Ganhou destaque nacional e internacional quando fez reproduções exclusivas do capacete modelo Ayrton Senna 1993, esculpido em bloco de madeira único, com acabamento em ouro e marcações com fogo. Numa edição limitada, com o instituto do maior piloto brasileiro na Fórmula 1, foram 25 peças numeradas. “O capacete 00, o primeiro que eu fiz, está na sala da mãe do Senna, ao lado do capacete original dele”, conta Cainã.

Também criou uma versão especial de uma raquete e bola de tênis em comemoração para comemorar os cem títulos de Roger Federer, o tenista recordista em grand slam.

Outra fase que surpreende é a Blood of Aurum, uma série de esculturas que reproduzem com fidelidade o coração, o pulmão, o cérebro, ou seja, os órgãos vitais, com detalhes em ouro.

Conheça mais do artista:

https://www.instagram.com/cainagartner/