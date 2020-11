Articuladores se deram bem com casos de volta por cima

Quatro articuladores de partidos de Americana se deram bem nessas eleições e, em ao menos 3 casos, tivemos ‘volta por cima’ dos homens que trabalham nos bastidores da política partidária.

Jaime Oliveira, que montou dois partidos no período pré-eleitoral, pode por na conta a eleição de dois vereadores e a expressiva votação do Avante, que conseguiu colocar a novata Nathália Camargo como vereadora depois de ‘bater na trave’ em 2016.

Márcio Leal, que em 2016 havia montado o antigo PRP, desta vez acertou ‘na veia’ com o PL e mais 4 vereadores do PV e Cidadania. Foi apontado também como articulador das campanhas de vereador com a campanha majoritária do PV, grande campeã para prefeito.

Wlad Castro, que foi candidato a vereador três vezes, decidiu ‘adotar’ o PTB e montar uma chapa para eleger ao menos um vereador. A aposta no candidato de seu reduto- Fernando da Farmácia- deu certo e ele deu a volta por cima, agora devendo ocupar a chefia de gabinete e articular o partido na região.

Damião Pereira, que foi por muito tempo associado ao PSDB, decidiu ir para o time de Dr Daniel, 4o mais votado da cidade. Em 2018, a dupla foi na aventura e alcançou 2,6 mil votos para deputado federal, mas este ano, já no PDT, o trabalho foi feito com mais estratégia e o resultado foi a vitória como vereador mais votado do partido e entre todos da coligação de Giovana Fortunato.

VOLTA POR CIMA– Os quatro consideram a experiência deste ano um caso de ‘volta por cima’, porque foram desafios novos e uma eleição ‘muito estranha’ e diferente.