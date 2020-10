Articulador, Demé comemora volta de eventos

Conhecendo a necessidade de retomada das atividades dos profissionais e proprietários dos buffets, salões infantis, salões de festas e afins, o candidato a Vereador Dr. Demétrio Orfali (DEMÉ), utilizou de seu poder de articulação e da influência do candidato a Prefeito Chico Sardelli, para pleitear junto a prefeitura municipal a reabertura progressiva do setor, obedecendo todas as regras e protocolos de segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde, os quais serão previstos pelo decreto publicado nesta quarta-feira (21/10).

Esta reivindicação foi acompanhada pelo candidato a Prefeito Chico Sardelli, que anuncia que esse setor será uma das prioridades de seu governo, dizendo ainda estar atento a todas as reivindicações levadas pelo candidato Dr. Demetrio Orfali (DEME).

O candidato informou que tal conquista, além de permitir a retomada da atividade, contribuirá com uma cadeia enorme de profissionais que prestam serviços de forma indireta ao setor, tais como salgadeiras, doceiras, boleiras, animadores de festa, garantindo o sustento de milhares de pessoas.

Na última segunda-feira, aconteceu também um encontro gastronômico realizado pelo Candidato a Vereador Dr. Demétrio Orfali (DEMÉ), reunindo um grupo de pessoas ligadas ao setor da gastronomia do município de Americana. O encontro teve por objetivo alinhar novos projetos e reivindicações para fomentar o segmento.

Portanto, fiquem ligados que providências estão sendo tomadas para o crescimento e incremento do setor gastronomico da cidade!