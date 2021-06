Articulado, Leoncine vai a São Paulo pedir por entidades e tratar com Cauê

O vereador de Americana Lucas Leoncine (PSDB) esteve em São Paulo na última semana, em visita oficial no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo. O vereador se reuniu com o subsecretário da casa Civil e ex vice-prefeito de Americana Roger Willians (PSDB), a Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ex deputada estadual Célia Leão (PSDB) e em seguida com o chefe da Casa Civil do estado de São Paulo e ex presidente da Alesp por dois mandados consecutivos Cauê Macris (PSDB).

Na audiência com Célia Leão, Leoncine abordou os desafios das entidades da cidade de Americana em cumprir com os compromissos diários de cada instituição, uma vez que o próprio vereador já esteve à frente de entidade e que com o agravo da pandemia, muitos dos recursos oriundos de ações paralelas, como por exemplo eventos sociais, foram suspensos por segurança. Lucas aproveitou a ocasião para solicitar o apoio de cestas básicas para o CPC (Centro de Prevenção à Cegueira) e busca de ajuda de programas de incentivo do governo do estado para a APAE.

LEIA TAMBÉM: Vaquinha busca arrecadar recursos para ajudar APAE de Americana

Em seguida, o vereador esteve no gabinete do Chefe da Casa Civil, Cauê Macris e apresentou um panorama da cidade de Americana e do seu mandato até maio de 2021. Com Cauê, Lucas ressaltou a importância das vacinas no governo de SP e agradeceu o governador João Dória pelo “desempenhado em contribuir para a vacinação de todo o estado”.

Ainda, Leoncine aproveitou a audiência e agradeceu a revitalização da vicinal Ivo Macris, obra esta que já está colocada na 3ª etapa da fase de obras do governo do estado (Projeto Novas Vicinais) e também solicitou apoio à cidade de Americana.

“Em conversa com o Cauê Macris, ressaltamos o importante trabalho que a família Macris desempenhou enquanto deputados estaduais e federais no destino de emendas à cidade de Americana, algumas dessas verbas estaduais, inclusive, que são competência do órgão Casa Civil em que Cauê é atual secretário de estado. Foi um dia muito produtivo e mais projetos virão para cá. Destacamos todas as necessidades que a cidade precisa provindas de verbas e emendas do Governo do Estado e do Governo Federal. Aproveitamos também para agradecer as 800 cestas básicas enviada pelo Governo do Estado, por meio do Fundo Social de São Paulo para Americana.” encerrou Lucas.