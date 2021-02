Arthur Lira eleito presidente da Câmara

Deputado federal, Arthur Lira (PP-AL) foi eleito em 1º turno na noite desta segunda-feira, 1º, o novo presidente da Câmara dos Deputados, com apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), para o biênio 2021-2022. Ele obteve 302 votos contra 145 do principal oponente, Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ.

“Sei do peso e da responsabilidade. Quero servir ao meu país, a essa instituição e ao povo brasileiro, principalmente nesse momento de angústia”, afirmou o presidente eleito, logo após a divulgação do resultado.

Arthur Lira é natural de Maceió (AL), advogado e agropecuarista. Ocupa o seu terceiro mandato como deputado federal, é líder do PP na Câmara e exerceu o cargo de vereador em Maceió.

Outros seis deputados participaram do pleito: Fábio Ramalho (MDB-MG) com 21 votos; Luiza Erundina (PSOL-SP), 16 votos; Marcel Van Hattem (Novo-RS), 13 votos; André Janones (Avante-MG), 3 votos; Kim Kataguiri (DEM-SP), 2 votos; e General Peternelli (PSL-SP), 1 voto. 503 deputados votaram.