Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane no paredão do BBB

O sétimo paredão do “BBB 22” (TV Globo) está formado: Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane disputam a preferência do público e um sairá da casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira. Em seu discurso, Jade apelou para caridade e fez questão de afirmar querer ver Arthur fora do jogo. Já do lado de fora da casa, sua equipe assumiu uma postura diferente pedindo #ForaJessi.

Conforme a parcial da enquete que mede a preferência do público do UOL, Jade Picon será a sétima eliminada da edição. Minutos após a abertura oficial da enquete, a influenciadora já recebia mais de 83% dos votos.