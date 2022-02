Arthur, Douglas e Naiara no paredão do BBB

Arthur, Douglas e Naiara: este é o novo paredão do ‘BBB 22’ formado na noite do domingo. A líder da semana Jade Picon escolheu Arthur Aguiar para a disputa e justificou dizendo que a ideia é bagunçar os votos casa. Os três são do grupo camarote (famosos ou influencers) no reality.



Na votação dos participantes, Lucas foi o mais escolhido na votação aberta, e Douglas na fechada. A dupla e Naiara disputaram a “Prova Bate e Volta”, vencida por Lucas, que se livrou no paredão. Com isso, a berlinda ficou com Arthur, Douglas e Naiara.